Секретарь СНБО опроверг слухи о конфликте между Зеленским и Залужным.

Украина будет рада, если в США примут решение о выделении финансирования до конца декабря. При этом не стоит превращать эту ситуацию в трагедию.

"Если это произойдет чуть позже, то не стоит превращать это в трагедию. Правда на нашей стороне. Уничтожит ли Путин нас на глазах человечества? он наших детей, наших женщин, наших стариков? И будет ли весь мир наблюдать за этим с закрытыми глазами? Тогда вопрос должен быть в том, в каком мире мы живем", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью ВВС.

Кроме того, он опроверг слухи о конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главкомом Валерием Залужным, о котором неоднократно писали некоторые СМИ.

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Помощи Украине от США - последние новости

На днях министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон будет ответственен за поражение Украины, если Конгресс не одобрит запрос администрации президента Джо Байдена на финансирование для Киева.

При этом Белый дом обратился в Конгресс с просьбой предоставить помощь Украине. Директор Офиса менеджмента и бюджета США Шаланда Янг направила Конгрессу срочное письмо, в котором отметила, что ресурсы для военной поддержки Украины в США полностью закончатся до конца года.

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