В Белом доме заявляют, что ресурсы для помощи Украине закончатся до конца года.

В Белом Доме обратились к Конгрессу со срочным призывом утвердить помощь Украине, поскольку ресурсы для оказания помощи Украине у США полностью закончатся к концу календарного года.

Как пишет Bloomberg, директор Офиса менеджмента и бюджета США Шаланда Янг направила Конгрессу срочное письмо о необходимости утвердить финансирование помощи Украине.

"Нет ни одного волшебного источника финансирования… У нас закончились деньги — и почти нет времени", - написала Янг, предупредив, что бездействие, "поставит Украину на колени на поле боя, не только поставив под угрозу достигнутые успехи, но и повысив вероятность военных побед России".

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"Я хочу четко объяснить: без действий Конгресса до конца года у нас закончатся ресурсы для закупки дополнительного оружия и оборудования для Украины и обеспечения оборудования из военных запасов США", - говорится в письме.

В Белом доме также утверждають, что финансирование поможет укрепить промышленную базу США, поскольку старые системы вооружения будут отправлены в Украину и заменены новыми, произведенными в Соединенных Штатах.

По оценкам Янг, почти половина срочного запроса президента будет направлена на производство в США.

"Хотя мы не можем точно предсказать, какие американские компании получат новые контракты, мы знаем, что финансирование будет использовано для приобретения передовых средств защиты от нападений на гражданское население в Израиле и на Украине – например, систем ПВО, построенных в Алабаме, Техас, и Джорджия, а также жизненно важные подкомпоненты, полученные почти из всех 50 штатов", — сказал Янг.

Ожидается, что на этой неделе администрация Байдена проинформирует законодателей о последствиях непродления финансирования до конца года.

Помощь Украине от США

США уже два месяца не могут согласовать новую программу военной помощи Украине. Ранее Конгрессе заявили, что большой пакет военной помощи Украине и Израилю должны принять не позднее Рождества, иначе из-за праздников этот вопрос снова застрянет на неопределенный срок.

В то же время спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что помощь Украине - "главный приоритет" для его страны.

Глава Пентагона Ллойд Остин также в очередной раз подчеркнул, что США не допустят победы России и нацелены помогать Украине поставками военной помощи.

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