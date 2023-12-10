По словам Криса Мерфи, администрация Байдена увеличит усилия по помощи Украине и принятию соглашения о безопасности границы.

Белый дом активизирует свое взаимодействие с законодателями США. В Вашингтоне пытаются заключить двухпартийное соглашение, которое предусматривало бы военную помощь Украине и Израилю, одновременно усиливая охрану границы США. Об этом заявил сенатор от Демократической партии Крис Мерфи, сообщает Reuters.

Как известно, республиканцы настаивали на том, что дополнительное финансирование для Украины должно быть совмещено с серьезными изменениями в вопросах безопасности границ США, но двухпартийная группа сенаторов, пытающаяся достичь компромисса, не имеет значительного прогресса менее чем за неделю до выхода Конгресса США на рождественские каникулы.

По словам Мерфи, соответствующие требования республиканцев необоснованны, и они "играют в игры с безопасностью мира", связывая военную помощь с мерами безопасности границ США.

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"Белый дом собирается быть более активным на этой неделе", – заявил сенатор.

Помощь США Украине - последние новости

На днях министр финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен заявила, что США будут ответственны за поражение Украины, если Конгресс не одобрит последний запрос администрации президента Джо Байдена на многомиллиардное финансирование для страны. Она отметила, что финансирование – в частности, для общегосударственной бюджетной поддержки Украины – является предпосылкой для того, чтобы в Киев поступала поддержка Международного валютного фонда.

Также УНИАН сообщал, что Белый дом срочно обратился в Конгресс о помощи Украине. Директор Офиса менеджмента и бюджета США Шаланда Янг направила Конгрессу срочное письмо, в котором отметила, что ресурсы для военной поддержки Украины в США полностью закончатся до конца календарного года.

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