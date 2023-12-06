По словам Джанет Йеллен, финансирование – в частности для общегосударственной бюджетной поддержки Украины - является "крайне важным".

Соединенные Штаты Америки будут "ответственными за поражение Украины", если Конгресс не одобрит последний запрос администрации президента Джо Байдена на многомиллиардное финансирование для страны, пострадавшей от войны. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает Reuters.

По ее словам, финансирование – в частности для общегосударственной бюджетной поддержки Украины – является "крайне важным" и станет предпосылкой для того, чтобы в Украину поступала поддержка Международного валютного фонда.

"Я обсуждала это с членами Конгресса, с моими коллегами. Я думаю, что они осознают, насколько ужасна эта ситуация, и мы можем нести ответственность за поражение Украины, если нам не удастся обеспечить страну необходимым финансированием, включая прямую бюджетную поддержку, поскольку это очень важно", - отметила Йеллен.

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Она подчеркнула, что американская помощь Украине имеет важное значение для союзников США в Европе, которые оказывают поддержку для помощи Киеву одержать победу над российской агрессией.

"Украине просто не хватает денег. Они тратят больше, чем получают в виде налоговых поступлений, на оплату зарплат военным и нужды обороны. Если бы не деньги, которые мы присылаем на помощь, у них бы не было ни школ, ни больниц, ни служб быстрого реагирования", - сказала министр финансов США.

Помощь США Украине - последние новости

Республиканцы выставили Байдену ультиматум относительно поддержки Украины. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в письме директору офиса по управлению и финансам Белого дома Шаланде Янг предупредил, что не поддержит дальнейшую военную помощь Украине, если администрация Байдена не согласится усилить безопасность границы с Мексикой.

Ранее в Белом доме срочно обратились к Конгрессу о помощи Украине. Директор офиса менеджмента и бюджета США Шаланда Янг направила Конгрессу срочное письмо, в котором отметила, что ресурсы для военной поддержки Украины в США полностью закончатся до конца календарного года.

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