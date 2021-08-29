Изначально она была запланирована на 30 августа.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в Вашингтоне перенесли на 1 сентября.

Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на Белый дом.

Ранее в администрации американского президента подтвердили приезд Зеленского в Вашингтон. Изначально встреча была запланирована на 30 августа, но ее перенесли на один день. Теперь же она должна состояться 1 сентября.

Это связано с тем, что формат встречи президентов был расширен и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и президентов в формате с глазу на глаз.

Читайте такжеСША выделят Украине $60 миллионов помощиИзвестно, что на ней Зеленский планирует поднять вопрос предоставления Украине ПДЧ в НАТО, поддержку экономики и ситуацию на Донбассе.

Визит Зеленского в США

Перед визитом Зеленского в Байден, офис президента обнародовал "дорожную карту" с ожидаемыми результатами встречи. По словам экс-посла, цель документа – имплементация стратегического партнерства Украины и США.

"Вопрос взаимодействия с США, которые являются ключевым нашим стратегическим партнером, должен быть шире в обсуждении, чем просто внутри каких–то кабинетов", - пояснил Чалый.

"Дорожная карта" содержит конкретные предложения по сотрудничеству Украины с США на следующие 2 года. Речь идет о сферах безопасности и обороны, политики и дипломатии, энергетики, экономики и др. Документ касается и вопроса въезда и выезда украинцев и американцев в страны-партнеры. Кроме этого, поднимает вопрос верховенства права и внутренних реформ, с которыми США помогают Украине.

Автор: Людмила Жерновская