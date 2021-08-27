Сейчас граждане Украины и члены их семей в Афганистане не нуждаются в гуманитарной помощи.

В Афганистане еще находятся более 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками.

Об этом рассказал посол Украины в Таджикистане и Афганистане Василий Серватюк в интервью изданию LB.ua.

"Согласно нашим последним данным, на территории Афганистана остается чуть больше 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками", – заявил он.

По словам дипломата, две женщины, которые сейчас находятся в Афганистане, являются этническими украинками, которые вышли замуж и проживали в Афганистане на постоянной основе. Остальные же граждане являются этническими афганцами, которые имеют в Украине родственников и по разным причинам находятся в Афганистане.

Также посол рассказал, что Украина уже вывезла из Афганистана более 250 своих граждан: большинство из них доставили тремя эвакуационными рейсами из Киева, а еще 20 граждан эвакуировали международные партнеры Украины.

Дипломат также добавил, что сейчас граждане Украины и члены их семей в Афганистане не нуждаются в гуманитарной помощи.

Ситуация в Афганистане

Как сообщал УНИАН, 26 взрывы произошли возле международного аэропорта Хамид Карзай в столице Афганистана. Там собралась толпа афганцев, которые пытались попасть на территорию аэропорта. Взрыв совершил террорист-смертник.

В Пентагоне сообщили, что возле международного аэропорта произошло два взрыва - возле пропускного пункта "Эбби-гейт" к аэропорту и отеля "Барон".

Взрыв произошел через несколько часов после того, как Государственный департамент США предупредил американцев, которые находились рядом с аэропортом, "немедленно покинуть" территорию в связи с усиленной террористической угрозой.

В частности, США и их союзники призвали людей отойти как можно дальше от аэропорта из-за угрозы нападения со стороны вооруженной группы, приближенной к террористической группировке "Исламское государство".

Автор: Олег Давыгора