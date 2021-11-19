Нардеп требовал, чтоб охранники показали ему результат своего ПЦР-теста.

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук устроил ссору с работником Управления государственной охраны в Верховной Раде.

Об этом сообщает LB.ua.

Сначала Камельчук утверждал, что охранник парламента мешает ему, но тот не согласился.

Охранник: Чем я вам мешаю?

Камельчук: Препятствуете моей деятельности.

Охранник: Я вам не препятствую, идите работайте, как я вам могу мешать?

Читайте также"Антитела будут дальше": в рядах "слуг" объявился еще один "антивакцинатор" (видео)На этом инцидент не закончился. Нардеп обратился уже к другому охраннику и потребовал от него ПЦР-тест на коронавирус.

На уточняющий вопрос журналистки, показали ли сам Камельчук результаты теста, тот ответил утвердительно.

В результате охрана Рады пообещала показать нардепу все сертификаты о вакцинации через 5 минут.

Как сообщал УНИАН, Юрий Камельчук отказывается делать прививки от коронавируса, ведь считает, что вакцинация "приносит смерть". Также нардеп писал, что ношение масок плохо влияет на организм человека.

2 ноября ВР приняла постановление О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) (№6154). Ею предусматривается, что допуск в парламент для всех будет осуществляться только при наличии документа о вакцинации, отрицательного теста или справки о выздоровлении от COVID-19.

Однако даже это не повлияло на решение нардепа. Камельчук заявил, что ради работы в Верховной Раде готов постоянно делать ПЦР-тесты.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Марта Гичко