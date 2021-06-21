На странице в соцсети Камельчуку напомнили его же заявления о пандемии.

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук, который ранее заявлял, что не верит в существование коронавируса и выступал против вакцинации, будет выступать на сессии ПАСЕ с докладом о ковид-паспортах.

Об этом "слуга народа" сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Страсбурге меня избрали спикером по тематике Covid passes and certificates от политической группы EPP в дебатах на сессии ПАСЕ. Стоит сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, правами человека и возможностями бизнеса, особенностями отдыха, что актуально особенно летом", - написал депутат.

Подписчики Камельчука в соцсети сразу напомнили в комментариях его же слова о коронавирусе. Некоторые отметили, что нардеп, вероятно, уже изменил собственное мнение относительно пандемии. Не обошлось и без оскорбительных оценок.

Чем известен нардеп Камельчук

Народный депутат Юрий Камельчук известен скандальными конспирологическими заявлениями.

В декабре Камельчук в эфире украинского телеканала заявил, что коронавирус - это "вымышленная болезнь", а вакцинация может быть опасной. "Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире. Особенно от вымышленной болезни COVID-19", - сказал нардеп.

Не все коллеги по фракции поддержали Камельчука. Впоследствии ему пришлось объяснять свои слова о коронавирусе.

Примечательно, что еще осенью Камельчук озвучивал в эфире одного из телеканалов конспирологические теории о коронавирусе и тестировании, но тогда они обошли внимание СМИ.

Он также заявил, что иностранцы через проституток забирают энергию у украинцев.

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Автор: Юрий Годован