Нардеп уже подсчитал, сколько денег ему понадобится на тесты на коронавирус.

Нардеп от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук не хочет вакцинироваться от коронавируса COVID-19 и заявил, что ради работы в Верховной Раде готов постоянно делать ПЦР-тесты.

Народный избранник рассказал в эфире канала "Украина 24", что для работы в парламенте на тесты на коронавирус в течение месяца ему придется тратить минимум 3 000 гривень.

Нардеп сказал, что готов платить за один ПЦР-тест и 500, и 800 грн.

Читайте также"Потеряли целый город": Радуцкий разнес нардепов-антивакцинаторов из-за теорий заговора"В основном, идет речь не только о вакцине (для допуска в парламент – Ред.), идет речь о сертификате – или что вы переболели, или что вы вакцинированы, или что вы имеете ПЦР-тест. Так же как и поездки заграницу – ПЦР-тест и все", – заявил политик.

По его словам, сумму, необходимую в месяц на тесты на коронавирус, легко подсчитать.

"Здесь легко подсчитать: если, допустим, мы будем работать через неделю на пленарных заседаниях три недели подряд, то минимум два сертификата на неделю. Если мы говорим, что они будут стоить от 500 гривень, то это 500 умножаем на два, – это тысяча, тысячу умножить на три – это 3 000 минимум в месяц. А если я хочу на дольше – то это будет 4 000 в месяц. А если сертификат будет стоить 800 гривен, значит, соответственно это будет дороже. Я готов заплатить эту цену", – отметил "слуга народа".

Ранее Юрий Камельчук утверждал, что вакцинация от коронавируса "приносит смерть". Также нардеп писал, что ношение масок плохо влияет на организм человека.

Напомним, в конце сентября заместитель председателя парламента Елена Кондратюк предложила допускать к работе в парламенте только тех нардепов, которые были привиты против COVID-19.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк