На Западе обсуждали возможность отключения России от SWIFT как ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Администрация Байдена планирует внести в пакет санкций против России крупные банки, государственные компании и ударить по импорту в случае вторжения в Украину.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Сейчас действия уже на стадии завершения и не имеют аналогов за последние десятилетия в отношении России.

В то же время в пакете нет санкций на экспорт нефти и природного газа или отключения России от SWIFT.

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Как подчеркнул один из собеседников, Вашингтон "начнет с максимума", чтобы "нанести серьезный и немедленный удар Кремлю".

Потенциальные цели включают несколько крупнейших российских банков, поддерживаемых РФ, в частности Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ Банк, запрет на торговлю новыми выпусками российских суверенных долговых обязательств и применения мер экспортного контроля в ключевых секторах.

Окончательное решение по возможным санкциям еще не принято.

Во время недавнего обострения на российско-украинском пограничье и на фоне угрозы для Восточной Европы со стороны России, которая, по данным разведок, сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, президент Соединенных Штатов Джо Байден уже открыто пригрозил Кремлю запретить банкам страны-агрессора любые операции с долларом.

Между тем на Западе обсуждали возможность отключения России от SWIFT как ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину, но до единого мнения в ЕС не дошли. Берлин, например, настаивает на санкциях, которые не ударят по экономике блока.

Однако российский рынок уже начал падать на фоне угрозы новых боевых действий с участием России, о чем свидетельствуют отчеты международных банков.