Нападение на Украину грозит России полной остановкой внешних инвестиций.

После заявлений России о безрезультатности переговоров с НАТО по Украине индекс Мосбиржи впервые с 24 декабря упал ниже 3700 пунктов, рубль потерял 1 рубль 8 копеек, торгуясь на уровне 76,56 рублей / доллар.

Об этом сообщает пропагандистское РБК.

Накануне замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RTVI подтвердил, что Россия натолкнулась на "непробиваемую" позицию НАТО по вопросам нерасширения альянса.

Заявления Рябкова, а также главы МИД РФ Сергея Лаврова и постпреда РФ в ОБСЕ Александра Лукашевича ухудшили ситуацию на рынке.

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В глобальном обзоре швейцарского банка Credit Suisse об экономических рисках на 2022 год указано, что главным вызовом для россиян станет вторжение в Украину и введение в связи с этим жестких экономических санкций.

"Новые переговоры о "красных линиях" подорвали настроения инвесторов и повлияли на цены местных активов. Как подчеркивают США и их союзники, эскалация конфликта с Украиной приведет к введению жестких санкций, которые, по нашему мнению, закроют страну для внешних инвестиций. Хотя риск минимален, его последствия крайне негативны для цен на российские активы", - говорится в обзоре банкиров.

Угроза полномасштабного нападения России

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину более 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряженности.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу в Брюсселе состоялась серия встреч представителей РФ, США и НАТО, по результатам которых Альянс отклонил ультиматум Москвы. На фоне провала в МИД России уже прямо шантажируют Запад "тяжелым сценарием" для Украины. Таким образом Кремль якобы хочет заставить Киев выполнять "Минские соглашения".

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