Законом в Уголовный кодекс вносится статья, по которой такие действия будут наказываться лишением свободы до 12 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон об усилении ответственности за пособничество государству-агрессору.

Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта на сайте парламента.

Отмечается, что сегодня, 6 апреля, закон был возвращен с предложениями президента и передан на рассмотрение руководству парламента.

В то же время предложения президента к закону пока еще не обнародованы.

Как сообщал УНИАН, 24 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования ответственности за колаборационную деятельность и особенности применения мер пресечения за совершение преступлений против основ национальной и общественной безопасности (рег. №7186).

Законом в Уголовный кодекс вносится статья "Пособничество государству-агрессору".

Согласно с ней, умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество), его вооруженным формированиям и/или оккупационной администрации государства-агрессора, совершенные гражданином Украины, иностранцем или лицом без гражданства, за исключением граждан государства-агрессора, с целью нанесения вреда Украине, путем реализации или поддержки решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора; любого сотрудничества, в том числе сбор, подготовка и/или передача материальных ресурсов или других активов представителям государства-агрессора, его вооруженным формированиям и/или оккупационной администрации государства-агрессора; иное взаимодействие с представителями государства-агрессора, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора, - наказываются лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

В УПК устанавливается, что мера пресечения в виде содержания под стражей применяется к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261, 437-442 УК (в частности, речь идет о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; государственной измене и колаборационной деятельности), за наличием рисков, указанных в ст. 177 настоящего Кодекса.

Следственный судья, суд при вынесении определения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей вправе определить размер залога в уголовном производстве к лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного этими же статьями УК.

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