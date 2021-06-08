Ранее в СБУ заявляли, что эксперты проверяют подлинность опубликованных записей.

Национальное антикоррупционное бюро обратилось в СБУ из-за «пленок Медведчука», которые касаются переговоров нардепа от ОПЗЖ с руководством РФ и главарями боевиков.

Об этом hromadske сообщил директор НАБУ Артем Сытник

«Мы обратились в СБУ с письмом с просьбой передать эти записи для того, чтобы рассмотреть возможность их использования. По нашей информации, именно они (СБУ - ред.) делали записи в соответствии с законодательством», - сказал Сытник, отвечая на вопрос журналиста, возможно ли уголовное производство из-за «пленок Медведчука».

Ранее в СБУ заявляли, что эксперты проверяют подлинность опубликованных записей.

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Пленки Медведчука

Ранее журналисты обнародовали первые части "пленок Медведчука". Первая касалась переговоров Медведчука с руководством РФ и главарями боевиков.

Во второй СМИ рассказали, как "труба Медведчука" стала его собственностью.

В третьей стало известно, что Медведчук осенью 2014 года по согласованию с тогдашним президентом Петром Порошенко и под прикрытием СБУ вел переговоры о закупке угля из ОРДЛО.

В четвертой сообщалось, что кум президента РФ помешал осуществить выгодный Украине обмен пленными.

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Автор: Денис Прядко