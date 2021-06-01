У Порошенко информацию, обнародованную журналистами, отрицают.

Кум президента РФ, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук осенью 2014 года по согласованию с тогдашним президентом Петром Порошенко и под прикрытием СБУ вел переговоры о закупке угля из ОРДЛО.

Об этом говорится в новом расследовании журналистов проекта BIHUS.info, которые обнародовали третью часть так называемых "пленок Медведчука".

В частности, по данным СМИ, Медведчук договаривался и вел переговоры по закупке угля Украиной у предприятий на оккупированной территории Донбасса. На это он якобы уговорил тогдашнего президента и тот разрешил Нацбанку переводить средства за это на специальный счет. Впрочем, такой вариант не понравился российской стороне, требовавшей доставить в ОРДЛО наличные. Примечательно, что Медведчук даже предлагал "бартер" - поставлять боевикам продовольствие в обмен на уголь. Но и этот вариант отвергли.

В расследовании обнародованы переговоры кума Путина с тогдашним зампредседателя правительства РФ Дмитрием Козаком, министром энергетики России Александром Новаком и помощником Путина Владиславом Сурковым. Также обнародовано общение Медведчука с главарями "ДНР".

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Журналисты утверждают, что Медведчуку даже удалось договориться о поставках наличных на оккупированные территории по согласованию с СБУ. Сообщается, что первый транш был увезен 31 декабря, второй планировали доставить 5 января 2015 года. Прибыль Медведчуку, по данным расследователей, обеспечивала компания-посредник.

"Доставку мы здесь обеспечиваем, потому что первый замглавы СБУ работает в этой, моей группе, да. Он будет обеспечивать до блокпостов. А дальше мы передаем... Кассир получает деньги в Мариуполе и в Лисичанске, и сопровождает с охраной до блокпостов. А потом охрана меняется на другую", - заявил Медведчук Дмитрию Козаку.

Тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко в комментарии журналистам заявил, что не знал о факте перевозки наличных: "Мне ничего не известно о таком. К торговле отношусь отрицательно".

Подробнее смотрите в расследовании:

Пресс-служба партии "Европейская солидарность" в комментарии УП отвергла достоверность информации журналистов, назвав ее "фейками зеленой власти". Там напомнили, что в 2014 году энергетическая отрасль Украины имела критическое состояние из-за нехватки угля, а потому было решено покупать уголь в ОРДЛО. При этом, у Порошенко отмечают, что речь шла только о предприятиях, которые находились в украинском правовом поле.

Ранее журналисты обнародовали две части "пленок Медведчука". Первая касалась переговоров Медведчука с руководством РФ и главарями боевиков. Во второй СМИ рассказали, как "труба Медведчука" стала его собственностью.

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Автор: Иван Бойко