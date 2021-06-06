Кравчук считает Медведчука "близким по характеру" с Путиным.

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук нужен президенту России Владимиру Путину для воплощения cвоих планов в Украине.

Такое мнение он высказал в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" на YouTube "5 канала".

"Я убежден в том, что ему нужен Медведчук для того, чтобы в Украине был человек, который будет творить, глубоко не понимая последствия этого творения", - подчеркнул Кравчук.

По его словам, Медведчук по сути превратился во «врага Украины».

"Я думаю, деньги и характер (причина этого – ред.) - он слушает и слышит только себя, у него нет понимания, что кто-то может сделать лучше, чем он", - сказал политик.

При этом Кравчук отметил, что верит в политическое будущее Медведчука в Украине и добавил, что глава ОПЗЖ нужен Путину, так как он «близок по характеру».

"Воспитанник КГБ-истов. И он слушает одно, думает другое, а делает третье", – охарактеризовал Путина украинский политик.

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Дело Медведчука: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретное военное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Луч».

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Казак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил вероятность обмена Медведчука на украинских граждан, удерживаемых в российских тюрьмах. "Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, - мы охотно это сделаем", - отметил он.

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Автор: Денис Прядко