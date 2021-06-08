Он участвовал в переговорах о покупке газа, электроэнергии и об обмене пленными.

Кум президента РФ, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук помешал осуществить выгодный Украине обмен пленными.

Об этом говорится в новом расследовании журналистов проекта BIHUS.info.

В октябре 2014 года Медведчук участвовал в переговорах о поставках российского газа. Он постоянно общался с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

На переговорах в Брюсселе украинская сторона хотела изменить цену и закрепить ее в контракте, а российская сторона выступала против.

Читайте такжеБайдена призвали провести встречу с Зеленским до переговоров с ПутинымНа записях Медведчук говорит, что обсудил этот вопрос с Петром Порошенко. Позднее Украина пошла на уступки.

Также Медведчук участвовал в переговорах по покупке электроэнергии. По данным журналистов, он хотел включить в контракт фирму-"прокладку" Константина Григоришина. Тогда он полетел на переговоры в Москву с Тарасом Козаком. Позже договор заключили без посредников.

Согласно записям, Медведчук также договаривался об обмене пленными. Он общался с так называемой ответственной за обмен в "ЛНР" Ольгой Кобцевой, ответственной за обмен в "ДНР" Дарьей Морозовой и "министром обороны ДНР" Владимиром Кононовым.

На одной из записей Кобцева рассказала, что украинская сторона пытается провести обмен один на семь. В ответ Медведчук сказал ей помешать обмену, после чего тот сорвался.

Также упоминается обсуждение обмена "киборга" Андрея Гречанова (Рахмана) на россиянина Владимира Старкова. Бывший советник министра обороны Алексей Мочанов рассказывал, что у него была возможность обменять Старкова на Гречанова, но обмен не состоялся.

В расследовании говорится, что Медведчук обсуждал этот обмен с "министром обороны ДНР" и возмутился тем, что им будет руководить "какой-то Мочанов". Он заявил, что обмен должен состояться под руководством "первых", что позволит создать прецедент, ведь тогда президент помилует Старкова.

В день запланированного обмена Медведчук позвонил Кононову и отменил его. В расследовании говорится, что такое решение удивило даже боевиков.

Пленки Медведчука

Ранее журналисты обнародовали первые части "пленок Медведчука". Первая касалась переговоров Медведчука с руководством РФ и главарями боевиков.

Во второй СМИ рассказали, как "труба Медведчука" стала его собственностью.

В третьей стало известно, что Медведчук осенью 2014 года по согласованию с тогдашним президентом Петром Порошенко и под прикрытием СБУ вел переговоры о закупке угля из ОРДЛО.

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Автор: Людмила Жерновская