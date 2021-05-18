Журналисты установили, что Медведчук регулярно встречался с Порошенко, а также общался с боевиками "ЛДНР" и представителями Кремля.

Нынешний нардеп от ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук за время президентства Петра Порошенко вел многочисленные переговоры с россиянами и боевиками на оккупированном Донбассе.

Об этом говорится в новом расследовании BIHUS info, обнародованном накануне вечером.

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Журналисты обнародовали многочисленные переговоры Медведчука, которые тот вел с 2014 года с высокопоставленными чиновниками РФ и главарями боевиков "ДНР" и "ЛНР". Журналисты установили, что Медведчук и Порошенко были на постоянном контакте. Впрочем, участником переговорного процесса он стал по инициативе Путина. Сам Медведчук во время своих разговоров подчеркивал, что часто общался и встречался с тогдашним президентом, в том числе ночью и по выходным. Среди прочего встречи происходили в тогдашней Администрации президента на Банковой.

Примечательно, что во время одного из разговоров с главарем "ЛНР" Алексеем Карякиным, который возмущался якобы обстрелами со стороны ВСУ, Медведчук заявил:

"Я все это делаю по просьбе Путина и просьбе Порошенко. Но к Порошенко и к этим официальным действиям я никакого отношения не имею".

Во время еще одних переговоров с Карякиным Медведчук отчитался, что Порошенко по требованию террористов развернул колонну украинской техники в районе Изварино.

Также журналисты установили, что Медведчуку часто приходилось долго согласовывать свои переговоры с Путиным. "Он не может просто взять и набрать Путина. Для этого ему надо долго, настойчиво и унизительно проситься", - говорит журналист Денис Бигус.

Подробнее смотрите в расследовании:

Предыдущие "пленки Медведчука":

На днях в СМИ слили аудиозапись 2015 года, на которой, по всем признакам, зафиксирован разговор Медведчука, которого подозревают в государственной измене, с руководством РФ. На ней якобы Медведчук беседует с бывшим руководителем протокола президента России, а ныне - заместителем Руководителя Администрации президента РФ Владимиром Островенко. Украинский политик просит Островенко сказать "руководителю", что он "передал все, о чем договаривались":

До этого в сети появилась еще одна аудиозапись вероятного разговора между Медведчуком и бывшим помощником Путина Владиславом Сурковым. Беседа, в частности, касается Дебальцево и переговоров российских сил на Донбассе с СБУ.

Как известно, Медведчука официально подозревают в государственной измене. Сейчас он находится под домашним арестом после соответствующего решения суда.

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Автор: Иван Бойко