Медведчук хвастается регулярными разговорами с "нашим главным".

Журналисты BIHUS.info опубликовали вторую часть расследования, сделанного по записям переговоров кума Путина и нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука с российскими чиновниками.

Запись размещена на Youtube проекта.

Первую часть расследования можно посмотреть по ссылке. Там шла речь об общении Медведчука с боевиками ОРДЛО и руководством России.

Журналисты продолжили анализировать записи и установили, каким образом Медведчук стал владельцем "трубы" - участка нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

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Среди прочего Медведчук регулярно общался с главой российской "Роснефти" Николаем Токаревым, которому он неоднократно рассказывал, что все действия согласовывает с "нашим главным". По данным журналистов, речь идет о тогдашнем президенте Петре Порошенко.

"Я же здесь разговаривал с нашим главным, да. Ну еще на той неделе мы разговаривали. Там же остановили, перенесли это дело, да? По трубе, по трубе... И у него там есть предложение, поэтому я, пожалуй, на следующей неделе приеду и вам расскажу ... идеи. Это он там контролирует лично", - говорит в одном из разговоров кум Путина.

Медведчук также рассказал о судах по "трубе", которую сначала возвращали россиянам, а потом она досталась куму Путина. Соответствующее решение принимал один из ривненских судов.

"Наш главный", по словам Медведчука, лично курировал данный вопрос, в том числе во время личных встреч с ним.

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Вопрос нефтепровода Медведчук также обсуждал с заместителем премьера РФ Дмитрием Козаком. Этого вопроса касались в вопросе "национализации" Севастопольского завода, который связывали со структурами Порошенко.

В комментарии журналистам Порошенко заявил, что никаких тем с Медведчуком, кроме обмена пленными, не обсуждал. "Все остальные позиции - это сплошная ложь", - заявил экс-президент.

Подробнее смотрите в расследовании:

Что этому предшествовало:

В начале апреля президент Владимир Зеленский сообщил о возвращении в государственную собственность нефтепровода "Прикарпатзападтранс", владельцев которого связывают с Виктором Медведчуком.

19 февраля на заседании СНБО были введены санкции против Виктора Медведчука и еще нескольких лиц, а также поручено вернуть в государственную собственность нефтепровод "Прикарпатзападтранс".

Фонд государственного имущества Украины обратился в суд с иском о возвращение в государственную собственность участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" - так называемой "трубы Медведчука".

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Автор: Иван Бойко