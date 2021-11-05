Подоляк заявил, что экс-министр скучает по власти.

В Офисе президента отреагировали на заявления экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, в которых тот критикует действующую власть.

В комментарии "Бабелю" советник главы ОП Михаил Подоляк назвал их "абсолютно традиционными" и заявил, что Авакову "сложно адаптироваться к жизни без должности".

"Это просто психология - люди скучают по власти и по возможностям, которые дает эта власть", - говорит Подоляк.

Он также обвинил Авакова в попытках вернуть власть.

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"Именно это мы и наблюдаем на десятках примеров. Разные "бывшие" не смогли адаптироваться к гражданской жизни без адреналина от власти, не смогли найти такую же прибыльную активность, какой была для них политика. И поэтому пытаются вернуться", - считает советник главы ОП.

По словам чиновника, у экс-министра было время для демонстрации того, что полиция может раскрывать громкие преступления.

Накануне Аваков впервые назвал причину своей отставки, а также рассказал, как относится к своему преемнику Дениса Монастырского.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Верховная Рада отправила Авакова в отставку с должности министра внутренних дел. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

Автор: Юрий Годован