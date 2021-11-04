Арсен Аваков считает, что в сложных ситуациях министр должен брать на себя ответственность,

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал увольнение из Министерства внутренних дел своей бывшей команды и рассказал, как относится к действующему главе МВД Денису Монастырскому.

Об этом он сообщил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24".

Аваков заявил, что после его отставки "способных на многое заменили способными на всё".

Он добавил, что с уважением относится к действующему министру Денису Монастырскому.

"Он очень интеллигентный и приличный человек, но я не знаю, каким он будет министром. Я желаю ему только хорошего, потому что министр внутренних дел не должен быть министром "чего изволите". Это должен быть человек, который должен говорить "да", когда надо говорить "да", и должен говорить твердое "нет", - подчеркнул экс-министр.

Он также считает, что в сложных ситуациях министр должен брать на себя ответственность, вне зависимости от происходящего - будь-то пожар в лесу или какая-то чрезвычайная ситуация.

Читайте такжеАваков раскрыл свои политические планы, рассказал, от кого "задолбалась" Украина

По словам Авакова, после его отставки на тот момент первого замглавы Нацполиции, начальника криминальной полиции Евгения Коваля и начальника Департамента стратегических расследований Руслана Марчука "просто позвали и сказали: "Пишите рапорт, уходите".

"Это очень недостойная ситуация", - сказал он.

Бывший глава МВД заявил, что полиция должна быть аполитична.

"Если полицейские находятся на службе у политической элиты или партии - это не годится", - добавил Аваков.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Верховная Рада отправила Авакова в отставку с должности министра внутренних дел. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

Сегодня экс-глава МВД впервые назвал причину своей отставки.

Автор: Антонина Доломанжи