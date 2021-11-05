Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что после перенесенного COVID-19 чувствует себя хорошо.
Об этом он сообщил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24".
"Хорошо себя чувствую. Не так хорошо, как в юности, но хорошо себя чувствую", - сказал Аваков.
Он отметил, что болезнь протекала легко из-за того, что он был вакцинирован против коронавируса.
"Пару дней было неприятно, температура, но в целом - все хорошо", - добавил бывший глава Министерства внутренних дел Украины.
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Как сообщал УНИАН, 22 октября появилась информация, что Аваков заболел COVID-19. Представитель его пресс-службы опроверг распространенную ранее в СМИ информацию о том, что Арсен Аваков находится якобы в тяжелом состоянии и госпитализирован. Он сообщил, что экс-министр находится на самоизоляции.
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