Он отметил, что болезнь протекала легко, поскольку он был вакцинирован.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что после перенесенного COVID-19 чувствует себя хорошо.

Об этом он сообщил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24".

"Хорошо себя чувствую. Не так хорошо, как в юности, но хорошо себя чувствую", - сказал Аваков.

Он отметил, что болезнь протекала легко из-за того, что он был вакцинирован против коронавируса.

"Пару дней было неприятно, температура, но в целом - все хорошо", - добавил бывший глава Министерства внутренних дел Украины.

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Как сообщал УНИАН, 22 октября появилась информация, что Аваков заболел COVID-19. Представитель его пресс-службы опроверг распространенную ранее в СМИ информацию о том, что Арсен Аваков находится якобы в тяжелом состоянии и госпитализирован. Он сообщил, что экс-министр находится на самоизоляции.

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Автор: Антонина Доломанжи