По его словам, несколько месяцев перед отставкой он чувствовал "определенный дискомфорт".

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о причинах своей отставки.

Об этом он сообщил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24".

"Мне говорят, что я стал выглядеть иначе после того, как уволился… Да, с плеч ушло. Нагрузка с плеч ушла", - рассказал экс-министр.

По его словам, теперь с утра он просматривает не сводки и планы на день, а новости, например, в мире технологий или о новом клипе Тины Кароль.

"Не значит, что я не интересуюсь всем остальным. Интересуюсь и рефлексирую даже, но это немножко другой мир", - пояснил Аваков.

Он добавил, что 7,5 лет, которые он пробыл на должности, были временем "больших испытаний и большой ответственности".

"Я поработал эти два с лишним года (при действующем президенте Владимире Зеленском - УНИАН) до тех пор, пока не увидел, что, наверное, моя компетентность не может реализовать себя дальше. И это послужило причиной отставки", - сказал экс-министр.

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Он уточнил, что не хочет "участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен".

По словам Авакова, на данный момент исполнительная власть за счет того, что есть монобольшинство, сосредоточена на Офисе президента.

Это, по его мнению, является "гигантской" проблемой, ведь нет никакого баланса.

Экс-министр отметил, что при предыдущем президенте он точно знал, что как представитель одной из балансирующих парламентских групп может "позволить себе провести честные выборы, расследовать любые инциденты".

"И это создавало правильное движение. Но сейчас это не так. И я несколько месяцев перед отставкой чувствовал определенный дискомфорт", - рассказал он.

Аваков добавил, что в какой-то момент у него был разговор с Зеленским, во время которого он заявил президенту следующее: "Это за вас голосовали 73%, это на вас ответственность, поэтому я не хочу тут дискутировать и не имею права. Моя точка зрения - такая, а ваша - такая. Правильно - мне идти в отставку, а вам - пробовать находить другие решения".

Как сообщал УНИАН, 15 июля Верховная Рада одобрила Авакова в отставку с должности министра внутренних дел. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

Автор: Антонина Доломанжи