Иск экс-президента Петра Порошенко к действующему - Владимиру Зеленскому - является странным и абсурдным.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии НВ.
По мнению Подоляка, поданный адвокатами экс-президента иск в суд представляет собой "просто юридический спам и не больше".
"Комментировать его всерьез или как-то оценивать перспективы - невозможно. На мой взгляд, одно из двух. Или адвокаты Порошенко генерируют хотя бы какую-то заметную активность, чтобы оправдывать расходы на их содержание. Или у самого Порошенко уже исчерпались идеи на счет того, как перекрывать негатив от реально существовавших взаимоотношений с Медведчуком", - заявил советник главы ОПУ.
Обвинения в адрес ОП в модерации "пленок" Подоляк назвал абсолютно бессмысленными.
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Как сообщалось, адвокаты Порошенко через суд потребовали от Зеленского и журналистов-расследователей опубликовать полную версию "пленок Медведчука".
О чем идет речь в "пленках Медведчука"
Проект журналистских расследований Bihus.Info обнародовал записи, сделанные во время прослушивания разговоров народного депутата от "ОПЗЖ" Медведчука с российскими чиновниками и главарями боевиков.
Из записей следует, что Медведчук участвовал в переговорах о закупке газа, электроэнергии и об обмене пленными. Так, в одной из частей программы журналисты рассказали, как "труба Медведчука" стала его собственностью.
Также стало известно, что Медведчук осенью 2014 года по согласованию с тогдашним президентом Петром Порошенко и под прикрытием СБУ вел переговоры о закупке угля из ОРДЛО.
Кроме того, Медведчук блокировал освобождение "киборга" Андрея Гречанова из плена боевиков ради Порошенко.
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