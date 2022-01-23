Украина никогда не строила агрессивных планов и не подпадает ни под какое эмбарго на продажу вооружений, подчеркнул глава МИД.

Министр иностранных Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал отказ Берлина поставлять оборонительное вооружение нашей стране.

Об этом глава МИД сообщил в интервью изданию Welt am Sonntag, передает DW.

"Мы разочарованы тем, что Германия по-прежнему не дает разрешения на поставку оборонительных вооружений Украине, особенно с учетом текущей ситуации", - сказал Кулеба.

По словам министра, еще большее разочарование вызвало бы препятствование властями Германии поставкам оборонительных вооружений немецкого производства в Украину третьими странами. Кулеба подчеркнул, что Украина никогда не строила агрессивных планов и не подпадает ни под какое эмбарго на продажу вооружений.

"Украина подвергается нападению с 2014 года, мы просто хотим быть в состоянии защитить себя и предотвратить более крупный конфликт", - подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что отсылки к историческому прошлому для объяснения актуальной политики (отказа от поставок немецкого оружия) он уважает, но согласиться с ними не может.

"Украина понесла огромные потери и разрушения во время Второй мировой войны. Теперь, когда мы снова страдаем и подвергаемся угрозам, единственная подходящая политика - позволить нам защищаться", - считает глава МИД Украины.

Читайте также"Этого недостаточно": Украина отреагировала на отставку командующего ВМС ГерманииНапомним, ранее сообщалось. что Германия отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

21 января WSJ сообщил, что Германия не позволяет Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое имеет Таллинн.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник неоднократно призывал Германию рассмотреть ппредоставление оружия Украине.

22 января глава ВМС Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный Россией Крым "не вернется", а Путин может заслуживать "уважения". Украина требует от Берлина публично опровергнуть эти слова.

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сомневается в необходимости отключать Россию от международной платежной системы (SWIFT) в случае нападения на Украину.