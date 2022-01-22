Глава МИД разочарован заявлениями немецких политиков об оружии, Крыме и SWIFT.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию не поощрять своими заявлениями и действиями новое нападение президента России Владимира Путина на Украину.

Как написал он на своей странице в Twitter, уровню украинско-немецких отношений и текущей ситуации безопасности не соответствуют:

По его словам, сейчас как никогда важно единство Запада в отношении России, для сдерживания РФ прилагаются огромные усилия.

"Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину", – заявил глава МИД.

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Кулеба подчеркнул, что Украина благодарна Германии за поддержку, оказанную с 2014 года, и дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского конфликта.

"Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями", – подытожил он.

Отметим, Германия отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

21 января WSJ сообщил, что Германия не позволяет Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое имеет Таллинн.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник неоднократно призывал Германию рассмотреть предоставление оружия Украине.

22 января глава ВМС Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный Россией Крым "не вернется", а Путин может заслуживать "уважения". Украина требует от Берлина публично опровергнуть эти слова.

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сомневается в необходимости отключать Россию от международной платежной системы (SWIFT) в случае нападения на Украину.

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