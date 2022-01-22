Ранее отключение России от SWIFT считали крайним шагом, на который ЕС пойдет в случае нападения РФ на Украину.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сомневается в необходимости отключать Россию от международной платежной системы (SWIFT) в случае нападения на Украину.

Об этом она заявила в интервью немецкой Sueddeutsche Zeitung.

Она согласилась, что этот ответ будет самым сильным в случае российской агрессии, однако, по ее убеждению, не самым действенным.

Сейчас Запад изучает те экономические и финансовые санкции против Кремля, которые нанесут удар по экономике РФ, но которые "не обернутся бумерангом".

"Канцлер и я четко дали понять, что обсуждаются любые средства и меры на случай дальнейшей военной эскалации. И это касается газопровода "Северный поток-2", – сказала она.

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Германия не планирует поставлять Украине оружие для защиты своего суверенитета от российской агрессии и ищет пути дипломатического урегулирования спровоцированного Кремлем кризиса на границе в Восточной Европе.

При этом, по словам главы немецкого МИД, ФРГ готова пересмотреть позицию по "Северному потоку-2", который, как считают Украина и ее европейские партнеры, может стать стратегическим оружием Путина и повлиять на энергозависимость ЕС от РФ.

Приостановка "Северного потока-2" является крайней мерой предлагаемых Вашингтоном ограничений против России, если Кремль решится вторгнуться в Украину.

С ноября 2021 года сертификация российского газопровода приостановлена из-за выявленных нарушений европейского законодательства.

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