Ни предыдущая, ни действующая власть страны пока не соглашается на это.

Украина рассчитывает на получение боевых кораблей и зенитных комплексов от Германии, несмотря на жесткую позицию Берлина о поставках вооружения.

Об этом заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник, сообщает DW.

"Прежде всего речь идет о боевых кораблях-одни из лучших в мире, которые нам крайне необходимы для эффективной защиты длинного побережья Черного и Азовского морей", - заявил посол.

Мельник добавил, что Украина также нуждается в самых современных зенитных комплексах, которые производят немецкие оборонные концерны.

Читайте такжеСтолтенберг рассказал о "разногласиях" в НАТО по поставкам оружия УкраинеНапомним, что на протяжении нескольких лет Украина пытается договориться с Германией о поставках вооружения. Однако ни предыдущая, ни действующая власть страны не соглашается на это.

14 декабря СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению. Кроме того, сообщалось, что эту возможность также блокировали Нидерланды.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной. "Теперь настал момент истины, - кто является настоящим другом", - подчеркнул Мельник.

17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставок в Украину оружия остается неизменной.

18 января канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем отвлечь возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

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