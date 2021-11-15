Франция, Германия и Украина будут продолжать настаивать на проведении встречи в "нормандском формате" на уровне министров и работать над организацией саммита лидеров "нормандского формата".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не получит "роскоши разрушить "нормандский формат" чужими руками".

Об этом он сказал во время включения в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Мы посвятили 100% времени разговора с министрами иностранных дел Франции и Германии исключительно безопасности Украины и перспективам "нормандского формата", - рассказал министр.

По словам Кулебы, во время встречи со своим французским и немецким коллегами было решено, что Франция, Германия и Украина будут продолжать настаивать на проведении встречи в "нормандском формате" на уровне министров, в том числе и с участием министра иностранных дел РФ.

Читайте такжеГермания и Франция призвали Россию "сохранять сдержанность""И так же будем работать над организацией саммита лидеров нормандского формата... Мы не дадим России роскоши разрушить "нормандский формат" чужими руками... Нужно заставлять Россию садиться за стол и договариваться, а не бряцать оружием", - подчеркнул он.

Встреча в "нормандском формате"

12 октября во Франции сообщили о проведении в ближайшие недели встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украины, России, Франции и Германии).

Это заявление появилось после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом отдельно другой разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встречи министров в "нормандском формате" в ближайшее время не будет, а Украина якобы "искажает факты" и "не выполняет прошлые договоренности".

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает "слабым оправданием" слова Лаврова.

Автор: Антонина Доломанжи