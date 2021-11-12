Также в Брюсселе Кулеба примет участие в заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС и стран-участниц Восточного партнерства.

Министры иностранных дел Украины, Франции и Германии попытаются 15 ноября в Брюсселе активизировать формат переговоров "нормандской четверки", в которую также входит РФ.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Министр иностранных дел Украины также проведет отдельную встречу в Брюсселе с министрами иностранных дел Германии и Франции, чтобы скоординировать шаги для активизации работы "нормандского формата" и продвижения политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в заявлении.

Также в Брюсселе Кулеба примет участие в заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС и стран-участниц Восточного партнерства и проведет ряд двусторонних встреч.

Читайте такжеСБУ не пустила в Украину самолет подсанкционного Тараса Козака - СМИВо время визита глава МИД Украины проведет переговоры с руководством НАТО, ключевой темой которых станут практические шаги поддержки Украины на фоне ситуации вдоль украинской границы, в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, временно оккупированном Крыму и в Приднестровском регионе Республики Молдова.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация направила Франции, Германии и Украине предложения к заключительному документу возможной встречи глав внешнеполитических ведомств четырех стран в "нормандском формате". При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров избегает встречи в "нормандском формате".

Встреча в "нормандском формате"

12 октября во Франции сообщили о проведении в ближайшие недели встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украины, России, Франции и Германии).

Это заявление появилось после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом отдельно другой разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встречи министров в "нормандском формате" в ближайшее время не будет, а Украина якобы "искажает факты" и "не выполняет прошлые договоренности".

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает "слабым оправданием" слова Лаврова.

Автор: Виталий Саенко