Сегодня Макрон и Меркель провели переговоры с Зеленским и Путиным.

Министерская встреча в нормандском формате может состояться в ближайшие недели.

Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель пообщались поочередно с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе переговоров они обсудили проведение саммита "нормандской четверки".

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"Стороны согласились с необходимостью работать над выполнением его выводов и договорились об организации в ближайшие недели министерской встречи между Францией, Германией, Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

Нормандский формат

Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.

Последний саммит "нормандской четверки" по Донбассу состоялся в Париже в декабре 2019 года. После этого новый саммит планировалось провести в Берлине, но он так и не состоялся.

В январе 2021 года в Берлине прошли переговоры советников лидеров "нормандской четверки". Украинская сторона акцентировала на вопросах безопасности и на усилении этой составляющей договоренностей.

Глава ОП Андрей Ермак заявлял, что Украина ведет переговоры, чтобы встреча "нормандской четверки" состоялась до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Автор: Людмила Жерновская