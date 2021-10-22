"А потом россияне не понимают, почему их словам больше никто не верит", - отметил глава МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал отказ министра иностранных дел России Сергея Лаврова от встречи в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия и Франция). По словам украинского политика, у РФ довольно "слабые оправдания".

Своей реакцией глава МИД поделился в микроблоге Twitter.

Недавно российский министр заявил, что встречи в "нормандском формате" в ближайшее время не будет, и что Украина якобы "искажает факты" и "не выполняет прошлые договоренности". В ответ на это Кулеба написал:

"Слабое оправдание. Мол, Путин не обещал провести встречу министров Нормандского формата, а "обещал поручить рассмотреть, как можно выйти на такую встречу". А потом русские не понимают, почему их словам больше никто не верит."

Встреча министров в "нормандском формате" - справка УНИАН

Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.

Читайте такжеВ НАТО жестко ответили на истерики Кремля о будущем членстве УкраиныПоследний саммит "нормандской четверки" по Донбассу состоялся в Париже в декабре 2019 года. После этого новый саммит планировалось провести в Берлине, но он так и не состоялся.

12 октября во Франции сообщили о проведении в ближайшие недели встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украины, России, Франции и Германии).

Это заявление появилось после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом отдельно другой разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Однако после этого глава МИД России Сергей Лавров обвинил Дмитрия Кулебу в так называемом "искажении фактов" относительно встречи. Также он заявил, что саммита не будет.

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Автор: Виталий Саенко