Реестр будет максимально защищен согласно стандартам НАТО, уверяют в Минобороны Украины.

В едином госреестре военных каждый боец будет иметь уникальный идентификатор - Military ID, таким образом обезличиваются данные наших военных.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире "Киев24".

"Сама архитектура реестра спроектирована таким образом, что мы не храним избыточные данные по нашим военным, мы оперируем универсальным военным идентификатором. Он называется Military ID. И таким образом обезличиваем данные наших военных. Реестр не будет содержать никакой чувствительной информации о человеке, который служит. Будут отмечаться должности, звания, номер воинской части или специальность военная", - уточнила она.

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Черногоренко добавила, что перед запуском этого Единого реестра будет построена комплексная система защиты информации.

"Безопасность данных наших военных - это ключевой приоритет. Единый государственный реестр военнослужащих будет защищен согласно действующему законодательству Украины. Мы также пройдем дополнительные проверки согласно стандартам НАТО. И это позволит нам обеспечить максимальный уровень защищенности данных наших военных. Мы сделаем все, чтобы реестр соответствовал мировым стандартам по киберзащите. И крупнейшие государственные команды будут защищать этот реестр. Это топовый приоритет", - подчеркнула заместитель министра обороны.

Единый госреестр военнослужащих - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 декабря, Верховная Рада Украины поддержала создание Единого госреестра военнослужащих. В этот реестр будут вноситься данные о военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Функции его администрирования будут возложены на Министерство обороны.

По словам Александра Федиенко, народного депутата от "Слуги народа", члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, создание Единого государственного реестра военнослужащих должно усилить приложение "Армия+" и улучшить коммуникацию между всеми другими существующими реестрами, связанными с военнообязанными.

Нардеп отметил, что принятый закон предусматривает так называемый Military ID для защиты информации в Едином реестре военных: "Это когда все, что касается военнослужащего, будет закрыто одним единственным анонимизированным номером".

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