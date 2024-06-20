Законопроект о демобилизации уже скоро может появиться в парламенте, спрогнозировал депутат.

Мобилизация в Украине продолжается, и скоро в Верховную Раду могут внести проект закона о демобилизационных мероприятиях.

Таким прогнозом поделился нардеп и член комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин в комментарии liga.net. Парламентарий не исключает, что законопроект о демобилизации могут внести в РФ до конца лета.

Политик подчеркнул, что во время принятия законопроекта о мобилизации по просьбе представителей Генштаба Вооруженных сил Украины изъяли статью, которая предусматривала установление сроков службы в ВСУ. Народный избранник добавил, что тогда было заявлено, что Кабмин должен на протяжении полугода разработать отдельный законопроект о демобилизации.

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"Поэтому появления проекта этого документа следует ожидать в указанный срок. Но это мы говорим только о тексте закона. В каком он будет виде и какое время понадобится для его обсуждения и принятия - покажет время", - подчеркнул он.

Продолжается мобилизация в Украине - новости, которые стоит знать

В Украине новый закон о мобилизации начал работать 18 мая. В проекте закона была предусмотрена норма о демобилизации. Украинский воин Алексей Тарасенко говорил, что из-за отсутствия демобилизации "ощущается жестокая несправедливость в отношении людей, которые воюют два года".

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз сказала, что проведение демобилизационных мероприятий будет зависеть от того, насколько будет положительна мобилизация. По словам нардепа, если на протяжении следующих трех-четырех месяцев будет такая же положительная динамика, как в течение мая-июня, то законопроект о демобилизации могут рассмотреть в октябре.

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