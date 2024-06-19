Желательно, чтобы законопроект о демобилизации, который могут разработать, вступил в силу в декабре, поделилась мнением народная избранница.

Продолжается мобилизация в Украине, и от того, насколько реализация этого процесса будет удачной, зависит то, будет ли проведена демобилизация.

Если в течение следующих 3-4 месяцев будет такая же положительная динамика мобилизации, как в течение мая и июня, тогда в октябре возможно рассмотрение проекта закона о демобилизационных мероприятиях, рассказала нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в эфире "Эспрессо".

Политик сообщила, что в среду, 19 июня, на заседании рабочей группы с участием представителей Генштаба Вооруженных сил Украины и Минобороны подняли вопрос необходимости разработки законопроекта о демобилизации, который согласно заключительному положению закона о мобилизации был доверен Кабмину.

Видео дня

"Была достигнута договоренность, что Генштаб и Минобороны будут отслеживать в течение 3-4 месяцев динамику осуществления мобилизации по новому закону. Если она будет иметь такую же положительную характеристику, как за май и июнь, тогда в октябре должен быть подан соответственно разработанный законопроект об увольнении с военной службы во время действия военного положения, чтобы он был рассмотрен своевременно и принят депутатами", - поделилась политик.

По словам народной избранницы, желательно, чтобы документ вступил в силу в декабре.

Мобилизация 2024 в центре внимания - сегодня это стоит знать

Напомним, 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Стоит отметить, что сначала обновленный законопроект о мобилизационных мероприятиях содержал положение о демобилизации военнослужащих через 36 месяцев службы, однако потом пункт об увольнении с военной службы решили убрать. Такое решение приняли для того, чтобы не ослабить нашу армию во время полномасштабной войны против РФ.

По словам защитника Украины Алексея Тарасенко, из-за отсутствия демобилизации "ощущается жестокая несправедливость в отношении людей, которые воюют два года". По его словам, то, что не происходят демобилизационные мероприятия, очень негативно влияет на психологическое состояние бойцов и их семей.

Вас также могут заинтересовать новости: