Мария Кучеренко

Новый план по реализации Минских соглашений, содержание которого было представлено в двух интервью руководителей украинской делегации в ТКГ - Леонида Кравчука и Алексея Резникова, смотрится очередной попыткой выставить малореалистичные дедлайны для желаемых командой украинских переговорщиков процессов.

Последовательность практических шагов, предложенных украинской делегацией, выглядит так: до средины ноября необходимо допустить представителей МККК к удерживаемым на оккупированных территориях лицам, до средины декабря – провести освобождение заложников по формуле "всех на всех", снова-таки до средины декабря – увеличить численность СММ ОБСЕ на 1500 человек, в начале 2021 года – добиться вывода иностранных вооруженных формирований и разоружения НВФ (незаконных вооруженных формирований), а также передачи контроля над государственной границей под украинский контроль, и, после передачи контроля над государственной границей, украинская делегация предлагает провести выборы 31.03.2021 года, в соответствии с украинской Конституцией и требованиями Копенгагенского документа.

Кравчук обозначил и позицию по проведению очередного саммита нормандской четверки – по его словам, украинская сторона намерена добиваться этой встречи до конца этого года с тем, чтобы провести аудит выполненных требований прошлого саммита

Помимо этого, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что украинская делегация намерена упомянуть в документе "формулу Штайнмайера" и будет требовать отмены указов президента РФ о незаконной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО. Кравчук обозначил и позицию по проведению очередного саммита нормандской четверки – по его словам, украинская сторона намерена добиваться этой встречи до конца этого года с тем, чтобы провести аудит выполненных требований прошлого саммита.

Но проведение нового саммита нормандской четверки в нынешних условиях, когда переговорщики от РФ видят заинтересованность Зеленского и его команды в этой встрече и готовность идти ради нее на уступки, будет означать лишь новые обязательства для украинской стороны.

ОБСЕ вряд ли сможет увеличить численность наблюдателей до средины декабря, так как это потребует серьезных изменений в бюджет миссии. Кроме того, представители украинской делегации хотят переформатирования мандата миссии – чтобы привлечь ее к работе совместных патрулей, обеспечивающих общественный порядок на деоккупированных территориях. По мнению Алексея Резникова, такие патрули должны состоять из граждан Украины, проживавших по обе стороны от линии разграничения, но не принимавших участие в боевых действиях. В качестве образца министр реинтеграции привел опыт хорватского Подунавья, где были патрули, состоявшие из сербов, хорватов и представителей ООН.

Но эта идея ставит перед нами основной вопрос: как можно вписаться в обозначенные украинской делегацией дедлайны, если у нас нет главного элемента, призванного сделать реинтеграцию действительно безопасной – закона об амнистии? Причем закона, который выписан предельно корректно и будет понятен украинскому обществу.

Важно не увлекаться хорватским опытом в этой его составляющей. Нам наверняка не подойдет вариант прощения, который имел место при мирной реинтеграции хорватского Подунавья. Необходима именно амнистия, предполагающая проверки, суды и рассмотрение каждого конкретного случая в отдельности. Для чего, так или иначе, нужно определить и выписать процедуру, через которую будут проходить категории лиц, подпадающие под амнистию.

Уже сейчас можно сказать, что качественно подготовить эту рамку в столь сжатые сроки – нереально. А еще более нереально – объяснить ее украинскому обществу, где серьезный диалог о границах амнистии еще даже не был начат. Ведь сегодня нет базового элемента для такого диалога – доверия между обществом и властью в вопросах урегулирования конфликта.

Запуск механизма, который позволит отделить тех, кто принимал участие в боевых действиях против украинской армии, от тех, кто работал на оккупационные администрации, но не совершил преступлений, займет куда больше времени, чем отведено новым украинским планом до выборов. А без установления правды о деятельности тех, кого мы собираемся амнистировать, никакие реинтеграционные проекты не будут иметь смысла. Ведь если будет выясняться, что те, кто получит смягченное наказание или избежит его вовсе, на самом деле виновны в войне против Украины, то мы неизбежно получим продолжение конфликта, но уже в иной плоскости.

Без установления правды о деятельности тех, кого мы собираемся амнистировать, никакие реинтеграционные проекты не будут иметь смысла

При сопоставлении плана, презентованного Россией от имени боевиков, и плана, представленного главой украинской делегации в ТКГ и его заместителем, мы увидим, что эти два проекта непримиримы. Но есть одно серьезное "но": ранее боевики, подконтрольные РФ, публично обозначали, что в ОРДЛО идет подготовка местных выборов, которые могут состояться в марте. И важно, чтобы это единственное совпадение и желание соблюсти выставленный украинской делегацией дедлайн не победило здравый смысл и не заставило закрыть глаза на вопросы безопасности.

Мария Кучеренко, руководитель проектов Центра исследования проблем гражданского общества

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