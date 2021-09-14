Изучать ее начали еще 15 июня.

Министерство образования и науки Украины отправило кандидатскую диссертацию нардепа Ильи Кивы на углубленное изучение.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Экспертный совет приглашал Киву на заседание 14 сентября, однако он не пришел.

"Экспертный совет принял решение отправить эту работу на углубленное изучение в несколько научных учреждений", - рассказал один из членов комиссии.

Читайте такжеЗеленский рассказал, давил ли на него ТрампДругой представитель комиссии сообщил, что к этой диссертации "есть серьезные замечания".

Ранее сообщалось, что Илья Кива сдал экзамен для получения права на занятие адвокатской деятельностью.

Кива защитил диссертацию

26 апреля народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению. На защиту не пускали журналистов "без аккредитации", а трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудитории в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости.

По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право. Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива сказал, что теперь "научное сообщество стало сильнее".

СМИ выяснили, что депутат добавил к своей диссертации справку с поддельной подписью и отметил конференции, в которых не участвовали.

Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили.

Автор: Людмила Жерновская