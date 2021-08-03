Открыто уголовное производство.

После заявления журналистов офис Генерального прокурора начал расследовать вероятные подделки в диссертации нардепа от ОПЗЖ Виктора Черного.

Об этом пишет Bihus.Info.

Ранее журналист Даниил Мокрик сообщил, что Черный в марте 2021 года с фальсификациями защитил кандидатскую диссертацию в Межрегиональной академии управления персоналом.

Автор расследования указал, что нардеп подал в свою диссертацию справку о практическом исследовании, как и Кива, с очевидно поддельной подписью Ольги Руденко.

Читайте такжеВ Украине поймали Россию на лжи о воде в КрымуТакже Черный вслед за Кивой подал в научной работе ссылки на сфальсифицированный сборник материалов научно-практической конференции в МАУП в 2018 году.

По заявлению юристов Bihus.Info открыто производство по ст. 358 - использование заведомо подложного документа.

Отмечается, что фальсификации в диссертации Ильи Кивы также проверяет Государственное бюро расследований.

Кива защитил диссертацию

26 апреля народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению. На защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации". Кроме того, трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудитории в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости, где Кива защищался.

По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право. Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация техник-механик).

Выйдя из аудитории после защиты, Кива поблагодарил журналистов, которые потратили свое время на освещение этого события, и отметил, что не надеялся на такой ажиотаж. По мнению нардепа, теперь "научное сообщество стало сильнее".

Однако СМИ выяснили, что депутат добавил к своей диссертации справку с поддельной подписью и отметил конференции, в которых не участвовал.

Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили с работы.

После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.

Автор: Людмила Жерновская