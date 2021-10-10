Накануне адвокат Николай Полозов сообщил о переводе оккупантами Наримана Джелялова из СИЗО в отделение психиатрической больницы.

В Министерстве иностранных дел Украины принудительное направление в психбольницу арестованного в Крыму первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова назвали карательной практикой в "лучших" советских традициях.

Об этом написала в Twitter первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

"Во временно оккупированном Крыму Наримана Джелялова безосновательно и принудительно направили в стационар психиатрической клиники для прохождения так называемой "психолого-психиатрической экспертизы". Она продлится более 20 дней. Карательная практика в "лучших" советских традициях", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 9 октября адвокат Николай Полозов сообщил, что российские оккупанты увезли Джелялова из СИЗО в отделение психиатрической больницы, где проводится стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подследственных лиц, содержащихся под стражей. Сама экспертиза продлится от 21 до 28 дней.

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Он также напомнил, что ранее Нариман Джелялов отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не было.

Николай Полозов также сообщил, что защита будет обжаловать незаконное процессуальное решение следствия о направлении Джелялова в стационар психиатрической клиники.

Репрессии российских оккупантов в Крыму

3-4 сентября в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ РФ задержали пятерых крымских татар: Наримана Джелялова, Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. По данным правозащитников, их задержали якобы в связи со взрывом газопровода в селе Перевальное Симферопольского района.

По фактам обысков и задержаний крымских татар прокуратура АР Крым и г. Севастополя открыла производство по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался в защиту незаконно задержанных крымских татар.

4 сентября Крымская правозащитная группа обнародовала срочное заявление о похищении пятерых крымских татар. В нем содержатся требование к России как государству-оккупанту немедленно освободить незаконно задержанных и просьба к иностранным государствам и международным организациям выразить решительный протест против действий РФ и ввести персональные санкции в отношении лиц, причастных к проведению обысков, задержаний и похищений жителей Крыма.

Нариману Джелялову, Азизу Ахтемову и Асану Ахтемову российскими оккупантами выдвинуто подозрение в совершении ими преступления, что подпадает под действие части 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

Автор: Тамара Отовская