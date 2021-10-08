Там первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа пройдет стационарную психолого-психиатрическую экспертизу.

Первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова российские оккупанты увезли из СИЗО в отделение психбольницы.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Его вывезли из СИЗО Симферополя, где он удерживался последний месяц. Как выяснилось, его переместили в 15-е отделение Крымской республиканской психиатрической больницы № 1 им Н.И. Балабана. Это отделение, где производится стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подследственных лиц, содержащихся под стражей", - написал Полозов.

Он также напомнил, что ранее Джелялов отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не имелось.

Читайте такжеСБУ просят запретить въезд в Украину Басте, Елке и Ирине Круг"Таким образом, никаких оснований помещать его в психиатрическую больницу не имеется. В таком случае никаких иных причин принятия следователем решения о направлении Наримана Джелялова на психиатрическую экспертизу, кроме как применение карательной практики, предположить невозможно… Это все является элементами комплексной карательной системы, направленной, в том числе, на подавление воли следственно-арестованного и создании неприемлемых условий содержания", - отметил адвокат.

Полозов также сообщил, что после того, как стало известно о местонахождении Джелялова, его незамедлительно посетила адвокат Эмине Авамилева.

"Наримана вывезли из СИЗО ещё вчера. Сама психолого-психиатрическая экспертиза будет длиться от 21 до 28 дней. Состояние здоровья Наримана нормальное", - добавил он.

Полозов также сообщил, что защита будет обжаловать незаконное процессуальное решение следствия о направлении Джелялова в стационар психиатрической клиники.

Как сообщал УНИАН, оккупанты обвиняют Джелялова в совершении диверсии в Крыму. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Репрессии российских оккупантов в Крыму

3-4 сентября в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ РФ задержали пятерых крымских татар.

По данным правозащитников, их задержали якобы в связи со взрывом газопровода в селе Перевальное Симферопольского района.

По фактам обысков и задержаний крымских татар прокуратура АР Крым и г. Севастополя открыла производство по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался в защиту незаконно задержанных крымских татар.

4 сентября Крымская правозащитная группа обнародовала срочное заявление о похищении пятерых крымских татар. В нем содержатся требование к России как государству-оккупанту немедленно освободить незаконно задержанных и просьба к иностранным государствам и международным организациям выразить решительный протест против действий РФ и ввести персональные санкции в отношении лиц, причастных к проведению обысков, задержаний и похищений жителей Крыма.

Автор: Наталья Хаджи