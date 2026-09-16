В России продолжают работать 350 итальянских компаний.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини не исключил, что может участвовать в создании канала для поддержки итальянского бизнеса на территории России. Как пишет Bloomberg, Сальвини призвал поддерживать дальнейшие торговые связи с Россией.

Он считает, что может быть посредником для продолжения работы в РФ примерно 350 итальянских компаний, которые он назвал "героическими". По его мнению, этим итальянским компаниям нужен "канал обратной связи" для того, чтобы они могли сообщать о проблемах со сделками и логистикой.

И хотя Сальвини не призывает к отмене санкций против России, он добавил, что Италия может противостоять "просьбе некоторых стран заблокировать все визы для российских граждан". Он считает, что спустя четыре с половиной года после начала полномасштабной российской агрессии против Украины наступает время "дипломатии заменить оружие".

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Авторы добавили, что Италия в целом выступает против введения общеевропейского визового запрета для бывших российских солдат. Там есть мнение, что это может стать полноценным запретом выдачи виз россиянам.

Партия вице-премьера Сальвини "Лига" участвовала в формировании итальянского правительства еще с двумя политическими силами - партией премьер-министра Джорджии Мелони "Брат Италии" и партией "Форца Италия". При этом "Лига", подчеркнули журналисты, является наиболее дружественной к России из них трех. Кроме того, некоторые депутаты "Лиги" придерживаются ультраправых взглядов, предлагают отменить санкции против РФ и возобновить связи со страной-агрессором.

Как Россия вернулась на Венецианское биеннале

Напомним, что в этом году, впервые после начала войны РФ против Украины, на Венецианском кинофестивале, открылся российский выставочный павильон. При этом вийце-премьер Маттео Сальвини лично посетил павильон и заявил, что "искусство не имеет границ, цензуры, запретов".

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