В Украине меняют подход к оплате электроэнергии: от чего будет зависеть цена

Украинцы, у которых установлены "умные" счетчики, смогут заключать договоры с поставщиками на условиях динамического тарифа.

В будущем для части украинцев цена на электроэнергию может меняться в зависимости от рыночной ситуации и времени ее потребления. Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Одно из ключевых изменений – право потребителей, имеющих интеллектуальные счетчики, заключать договоры с динамической ценой на электроэнергию. Проект также расширяет возможности потребителей в отношении способов оплаты и смены поставщика электроэнергии", – пишет НКРЭКУ на своем сайте.

Согласно новой модели, цена на электроэнергию не будет фиксированной. Ее размер будут определять два основных фактора:

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колебания цен на рынке "на сутки вперед";

изменение стоимости электроэнергии на внутрисуточном рынке.

Переходить на динамическую систему оплаты потребителей не будут обязывать. Каждый самостоятельно будет решать, заключать ли договор с такой моделью ценообразования. Энергопоставщики с более чем 200 тысячами клиентов должны предложить договор с динамической ценой всем потребителям, у которых установлены интеллектуальные счетчики.

Перед заключением договора поставщик должен сообщить потребителю, от каких факторов будет зависеть стоимость электроэнергии, а также разъяснить возможные преимущества, риски и расходы. В личном кабинете клиент сможет просматривать информацию об объемах собственного потребления и изменениях динамической цены в разные периоды.

Предлагаемые изменения также предусматривают упрощение процедуры смены поставщика электроэнергии. Для бытовых и малых небытовых потребителей такая услуга должна быть бесплатной. Потребители смогут выбирать электропоставщика, зарегистрированного в стране ЕС или Энергетического сообщества, при условии его допуска к работе на рынке Украины.

Тарифы на электроэнергию – последние новости

В августе во время заседания Верховной Рады министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что до конца этого года тарифы на электроэнергию для населения останутся без изменений. Для бытовых потребителей цена зафиксирована на уровне 4,32 грн за 1 кВт·ч.

Шмыгаль также подчеркнул, что Украина является частью европейского рынка электроэнергии и полноправным членом с правом голоса в европейской сети ENTSO-E. Следовательно, украинский рынок электроэнергии работает в рыночных условиях.

Ранее министр энергетики отмечал, что российские атаки остаются основным риском для энергетики и в отдельных случаях замедляют восстановление поврежденных энергообъектов.

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