К ним также присоединился бывший кандидат в мэры Одессы от "Слуги народа" Олег Филимонов.

Глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, городской голова Геннадий Труханов и бывший кандидат в мэры от "Слуги народа", юморист Олег Филимонов спели вместе с артистами, которые публично поддержали агрессию РФ против Украины.

Об этом написал в Facebook одесский активист Демьян Ганул, обнародовав соответствующий видеоролик. Известную песню Леонида Утесова "У Черного моря", которую в этом году посвятили Дню Одессы, кроме чиновников, пели также актеры Нона Гришаева и Юрий Стоянов. Оба являются выходцами из Одессы, но давно живут в России и публично поддерживают оккупацию украинского Крыма. Значатся в списках сайта "Миротворец" как лица, которые отрицают российскую агрессию, посещали оккупированный Крым и принимали участие в пропагандистских мероприятиях.

Как пишет активист, этот ролик включали во время празднования Дня города на Потемкинской лестнице.

"Юрий Стоянов - регулярно посещает оккупированный Крым и снимался в пропагандистском фильме "Мост", который рассказывает о том, как хорошо, что оккупанты построили крымский мост. Из-за своей антиукраинской позиции имел запрет на въезд в Украину, который где-то исчез, несмотря на регулярное нарушение закона о пересечении государственной границы. Находится в базе "Миротворец", - пишет Ганул.

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"Нона Гришаева - постоянно посещает оккупированный полуостров Крым, также проводила мастер-классы в оккупированной Горловке. Заявляет, что никакой агрессий России против Украины нет. Также, как и Стоянов была под запретом въезда. Находится в базе Центра Миротворец", - добавляет он.

Активист призвал власти в лице президента Владимира Зеленского отреагировать на указанные действия одесских чиновников и отстранить их от должностей решением СНБО.

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Автор: Иван Бойко