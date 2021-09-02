Всего в море вышли более 400 каяков и САП-досок.

Необычный подарок в 227-й День рождения Одессы сделали любители морских прогулок на каяках и САП-досках. 409 частников установили национальный рекорд, когда все вместе вышли в море.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Участники национального рекорда планировали выйти в море и встретит там рассвет, поэтому собрались, когда еще было темно. Погода была не очень летней, столбик термометра показал +15. По прогнозу сегодня должен был быть дождь с ветром, поэтому установление рекорда было под вопросом, но как только первые лодки вышли в море произошло чудо – ветер утих, но из-за сильной облачности солнце все равно не было видно.

Читайте такжеВ небе возле Киева развернули рекордный флаг Украины (фото)На месте находился представитель национального реестра. Он считал каяки и САП-доски. На момент старта было 390 участников, но потом еще подошли люди, и рекорд зафиксировали на уровне 409.

"Все прошло хорошо. Никто не перевернулся и никого не спасали. Отметить надо еще великолепную организацию, потому что инструкторов было достаточно, безопасность была на уровне. Из тех 409 человек, которые приняли участие, судя по тому, как они гребли и стояли на сапах, 20% тех, кто сегодня вышли в мор в первый раз", - рассказал представитель национального реестра.

Как только участники заплыва вернулись на берег, то сразу начался ливень.

Безопасность на воде обеспечивали 12 спасателей во главе с начальником спасательной станции Приморского района. Также были задействованы спасательные плавсредства - катер "Кабин" и катера типа "Бриг".

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Авторы: Лариса Козовая, Анастасия Горбачева