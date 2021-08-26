Корниенко напомнил, что мэром Кличко избрали киевляне и с этим "стоит мириться".

Руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал вопрос возможного увольнения Виталия Кличко с должности председателя Киевской горгосадминистрации.

В эфире 24 канала Корниенко отметил, что процедура назначения главы КГГА несколько отличается от руководителей областей. Он напомнил, что столичного мэра избрали киевляне, поэтому с этим должна мириться исполнительная власть.

Корниенко заявляет, что существующая ситуация вокруг КГГА "намекает", что эта проблема и в дальнейшем будет существовать в столице. Он также добавил, что власть имеет немало вопросов к работе КГГА из-за действий столичных чиновников, которыми должны заниматься правоохранители.

"Смена главы КГГА - вопрос не персоналий и быстрых кадровых решений. Это вопрос изменения управления городом, корректировки, которая не до конца является эффективной", - отметил Корниенко.

Он не смог назвать механизмы, которые применят для смены главы КГГА.

Отставка Кличко - что известно

Как сообщал УНИАН, 20 августа некоторые СМИ сообщали, что в тот день на СНБО может рассматриваться вопрос об увольнении Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Кличко пригласили на заседание СНБО 20 августа, однако он сказал, что не пойдет. В социальной сети он сообщил, что не сможет посетить заседание, поскольку будет участвовать в заседании Ассоциации городов Украины.

В тот же день секретарь Совбеза Алексей Данилов на брифинге после заседания отметил, что у СНБО нет полномочий снимать Кличко с должности главы КГГА.

Автор: Юрий Годован