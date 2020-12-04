Во Львове 4 декабря состоялась торжественная сессия городского совета.

Во время заседания Андрей Садовый принес присягу городского головы Львова, передает lb.ua.

"Прежде всего хочу выразить благодарность всем львовянам, которые не равнодушны, которые выбрали власть города на следующие 5 лет... Эта каденция будет каденцией особых вызовов, которые будут стоять перед нами. В первую очередь, это неслыханная эпидемия, которая вводит в транс весь мир, это экономические кризисы, к которым она приводит, это, однозначно, забота о медиках, которые спасают наши жизни", - сказал Садовый.