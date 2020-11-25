Действующий мэр Львова получил 62,25% голосов.

Львовская городская территориальная избирательная комиссия объявила Андрея Садового победителем на выборах главы Львовской ОТО.

Об этом сообщает Zaxid.net.

По результатам обработки протоколов, действующий мэр Львова получил 62,25% голосов (143466), а его соперник от Европейской солидарности Олег Синютка - 37,75% (84277).

Таким образом, Садовый станет мэром Львова уже в четвертый раз.

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Свою победу он прокомментировал в соцсетях, отметив, что собирается выждать пять дней, отведенные на обжалование результатов выборов, после чего вместе с депутатами примет присягу на торжественной сессии горсовета.

Скандал с проведением первой сессии новоизбранного горсовета Львова: что известно

Вечером 22 ноября Львовская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение о проведении 24 ноября первой сессии новоизбранного городского совета Львова. Ранее ТИК назначила заседание на 3 декабря, чтобы привести к присяге и депутатов, и мэра одновременно.

Городской голова Львова Андрей Садовый назвал такое решение узурпацией власти. Он считает, что инициатором проведения сессии 24 ноября выступают депутаты от «Европейской солидарности»..

22 ноября во Львове прошел второй тур голосования на выборах городского головы. По данным экзит-полов, Садовый набрал более 62% голосов избирателей, его оппонент, представитель партии «Европейская солидарность» Олег Синютка – более 37%.

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Автор: Денис Прядко