Садовый станет мэром Львова уже в четвертый раз / фото УНИАН

Львовская городская территориальная избирательная комиссия объявила Андрея Садового победителем на выборах главы Львовской ОТО.

Об этом сообщает Zaxid.net.

По результатам обработки протоколов, действующий мэр Львова получил 62,25% голосов (143466), а его соперник от Европейской солидарности Олег Синютка - 37,75% (84277).

Таким образом, Садовый станет мэром Львова уже в четвертый раз.

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Свою победу он прокомментировал в соцсетях, отметив, что собирается выждать пять дней, отведенные на обжалование результатов выборов, после чего вместе с депутатами примет присягу на торжественной сессии горсовета.

Скандал с проведением первой сессии новоизбранного горсовета Львова: что известно

  • Вечером 22 ноября Львовская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение о проведении 24 ноября первой сессии новоизбранного городского совета Львова. Ранее ТИК назначила заседание на 3 декабря, чтобы привести к присяге и депутатов, и мэра одновременно.

  • Городской голова Львова Андрей Садовый назвал такое решение узурпацией власти. Он считает, что инициатором проведения сессии 24 ноября выступают депутаты от «Европейской солидарности»..

  • 22 ноября во Львове прошел второй тур голосования на выборах городского головы. По данным экзит-полов, Садовый набрал более 62% голосов избирателей, его оппонент, представитель партии «Европейская солидарность» Олег Синютка – более 37%.

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Автор: Денис Прядко