Депутатов из трех фракций привели к присяге. Также избран временный президиум горсовета.

Депутаты трех из пяти фракций Львовского городского совета, несмотря на отсутствие официальных результатов выборов львовского городского головы, сегодня собрались на первую сессию и избрали временный президиум, который будет управлять городом без участия мэра Андрея Садового.

Читайте такжеСкандал во Львове: новый горсовет собирается на первую сессию без избранного мэра (видео)Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале, который недавно открыли после капитального ремонта, отсутствуют рабочие места для депутатов и электронная система для голосования.

Тем не менее, на первое заседание пришли 34 новоизбранных депутата (из 64-х) - от «Европейской солидарности», «Свободы» и «Варты».

Председатель городской территориальной избирательной комиссии Игорь Слипецкий привел депутатов к присяге.

Также был образован временный президиум горсовета, который будет руководить сессией до официального объявления результатов выборов городского головы или избрания секретаря совета, принимать другие решения, в частности, относительно бюджета и имущественных вопросов.

В состав президиума включили Петра Адамыка («ЕС»), Юрия Мартынюка («Варта») и Любомира Мельничука («Свобода»), а также Романа Федишина из «Самопомочи» и Виталия Троця из «Голоса», хотя те не пришли на сессию и не принесли присягу, соблюдая накануне заявленное намерение бойкотировать заседание.

Депутаты от «ЕС», «Свободы» и «Варты» считают проведение этого заседания законным и заявляют, что соблюдают закон.

В частности, председатель фракции «ЕС» во Львовском городском совете Петр Адамык пояснил, что, согласно законодательству, первая сессия новоизбранного городского совета созывается соответствующей территориальной избирательной комиссией не позднее чем через две недели после регистрации новоизбранных депутатов.

"В случае, если на время проведения первой сессии соответствующий городской голова не зарегистрирован, совет избирает временный президиум из числа депутатов в количестве трех-пяти человек. Члены временного президиума поочередно председательствуют на пленарных заседаниях совета до избрания секретаря совета... То есть мы, депутаты, требуем провести первую сессию в соответствии с законом. Мы не хотим начинать работу с нарушений законодательства», - отметил он.

Реагируя на проведение первого заседания горсовета, заместитель городского головы Андрей Москаленко назвал это переворотом.

«Такое в цивилизованном обществе называют переворотом. Сессию, напомню, созвала ТИК по заявлению депутатов от «ЕС» - Резника и Ломаги. Председатель ТИК привел к присяге депутатов, не приведя к присяге мэра. Такое происходит впервые. И тем самым председатель ТИК отстранил избранного городского голову от полномочий. Итак, мы имеем теперь избранного городского голову Андрея Садового и приведенных к присяге депутатов, которые образовали президиум, что фактически может взять на себя полномочия городского головы», - написал в Facebook Москаленко.

Скандал с проведением первой сессии новоизбранного горсовета Львова: что известно

Вечером 22 ноября Львовская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение о проведении 24 ноября первой сессии новоизбранного городского совета Львова. Ранее ТИК назначила заседание на 3 декабря, чтобы привести к присяге и депутатов, и мэра одновременно.

Городской голова Львова Андрей Садовый назвал такое решение узурпацией власти. Он считает, что инициатором проведения сессии 24 ноября выступают депутаты от «Европейской солидарности».

Сегодня на 13:00 запланировано заседание суда, который будет рассматривать жалобу Садового на решение ТИК о проведении сессии.

22 ноября во Львове прошел второй тур голосования на выборах городского головы. По данным экзит-полов, Садовый набирает более 62% голосов избирателей, его оппонент, представитель партии «Европейская солидарность» Олег Синютка – более 37%.

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Автор: Мирослава Бзикадзе