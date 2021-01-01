Михаил Добкин уже был мэром Харькова в 2006-2010 годах.

Бывший глава Харьковской ОГА и экс-народный депутат Михаил Добкин собрался баллотироваться в мэры Харькова.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Вопреки всем спекуляциям Харьковский горсовет в установленном законом порядке подал обращение к ВР по поводу назначения новых выборов мэра в связи со смертью Кернеса. Так что оттянуть выборы на максимальный срок не получится. И да, Добкин идет в мэры", - говорится в сообщении, которое репостнул Добкин.

Перед этим Добкин опубликовал видео, в котором поздравил с Новым годом и намекнул на свое участие в выборах.

Отметим, что экс-"регионал" Михаил Добкин уже был мэром Харькова в 2006-2010 годах. Впоследствии его заменил Геннадий Кернес, который находился на этом посту до момента своей смерти в декабре 2020 года.

Смерть Кернеса: что известно

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции. 21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Его похоронили 23 декабря.

Закон "О местном самоуправлении" предусматривает, что в случае смерти городского головы не позднее чем на 15-й день, человек, выполняющий его полномочия (секретарь горсовета), обращается в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

На днях секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов анонсировал передачу в Верховную Раду обращения с просьбой назначить внеочередные выборы городского головы.

Михаил Добкин: чем он запомнился

В июне 2020 года Михаил Добкин заявил о намерении баллотироваться в мэры Киева. Он отметил, что у него "есть опыт", имея в виду то время, когда он занимал должность мэра Харькова. Позже он опубликовал проморолик, в котором предстал в образе брутального байкера.

Впоследствии, когда стало известно о болезни Кернеса, Добкин передумал баллотироваться в мэры Киева и заявил, что пойдет на выборы Харьковского городского головы. Впрочем, вскоре он снял свою кандидатуру на выборах мэра Харькова в пользу Кернеса.

Михаил Добкин "прославился" после скандального видеоролика, который был распространен во время избирательной кампании в Верховную Раду в 2007 году. Тогда мэр Харькова Добкин никак не мог прочитать с листа текст о своих же достижениях на посту мэра. Он жалуется на "по-дебильному написанный текст" тогдашнему секретарю горадминистрации Геннадию Кернесу. А тот ему отвечает, что "все х***я" и надо снимать "по новой", и добавляет, что у Добкина лицо скучное" и ему "денег никто не даст".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий