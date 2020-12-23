Бывший нардеп Михаил Добкин пришел на церемонию прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом, которая сейчас проходит в театре оперы и балета.

Об этом сообщает Newsroom.

Экс-нардеп выразил слова сожаления по поводу смерти Кернеса.

"Дела говорят больше, чем слова. Я православный человек и когда кто-то уходит из близких, из тех людей, с которыми ты имел отношения...Конечно же, я где-то что-то совершал, что требовало извинения. Я не смог заняться этим при жизни и занялся после смерти. Я думаю, он меня простил", - сказал Михаил Добкин.