Бывший нардеп Михаил Добкин пришел на церемонию прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом, которая сейчас проходит в театре оперы и балета.
Об этом сообщает Newsroom.
Экс-нардеп выразил слова сожаления по поводу смерти Кернеса.
"Дела говорят больше, чем слова. Я православный человек и когда кто-то уходит из близких, из тех людей, с которыми ты имел отношения...Конечно же, я где-то что-то совершал, что требовало извинения. Я не смог заняться этим при жизни и занялся после смерти. Я думаю, он меня простил", - сказал Михаил Добкин.
Читайте такжеВ Оперном театре Харькова началась церемония прощания с Кернесом (фото, онлайн-трансляция)
Кернес умер: подробности смерти мэра Харькова
- 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.
- В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур – 17, 18, 19 декабря. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.
- 21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Похоронят его 23 декабря.
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