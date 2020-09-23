Ранее Добкин уже был мэром Харькова.

Экс-нардеп Михаил Добкин передумал баллотироваться в мэры Киева и пойдет на выборы харьковского градоначальника.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы", - отметил Добкин.

Мотивы своего решения он уточнять не стал, однако отметил, что желает скорейшего выздоровления и возвращения в Харьков действующему мэру Геннадию Кернесу. Ранее сегодня Кернеса, который лечится от коронавируса в Германии, выдвинули кандидатом в мэры Харькова от "Блока Кернеса - Успешный Харьков".

Киевлянам, которые его "поддерживали и критиковали", Добкин пообещал, что "все еще впереди".

Добкин и выборы-2020: что было ранее

16 июля Добкин, который ранее был народным депутатом от Партии регионов и "Оппозиционного блока", заявил о намерении баллотироваться в мэры Киева.

Позже Добкин записал видео, на котором предстал в образе брутального байкера: выбритый на лысо и на мотоцикле он подъехал к монументу основателям Киева. На фоне звучит культовая для киевлян песня "Як тебе не любити, Києве мій". Но одну из строчек в этой песне переделали: "Як тебе не любили, Києве мій".

Экс-"регионал" уже был мэром Харькова в 2006-2010 годах.

Видео с Добкиным в Киеве

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Автор: Юрий Годован